Schwere Unwetter: Vier Tote und Dutzende Vermisste in der Eifel

Tief Bernd versetzt Deutschland mit Starkregen in den Ausnahmezustand: Ein Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist bei Hochwasser unterwegs.

Ralf Roeger/dmp Press/dpa

Hof. Tief "Bernd" und Starkregengebiete ziehen über Deutschland. Aus der Eifel werden vier Todesopfer und Dutzende Vermisste gemeldet. Auch zwei Feuerwehrleute verloren bei Einsätzen ihr Leben.

Eingestürzte Häuser, Vermisste und zwei tote Einsatzkräfte: Starkregen hat in einigen Regionen Deutschlands zu Ausnahmezuständen geführt. Während sich die Lage an manchen Orten am Mittwoch zunächst beruhigte, war vor allem Nordrhein-Westfal