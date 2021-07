Die Sieben-Tage-Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiterhin an. Das Robert-Koch-Institut registriert über 1500 Neuinfektionen - vor einer Woche waren es noch unter 1000.

Seit mehr als einer Woche steigt die Sieben-Tage-Inzidenz jeden Tag an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 7,1 - am Vortag betrug der Wert 6,5, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9.Die Gesundheitsämter in Deutschla