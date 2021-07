Der Bus ist in dem Tunnel komplett ausgebrannt, wie auf einem Bild der italienischen Feuerwehr zu sehen ist.

Vigili del Fuoco

Lecco. Im Norden Italiens hat ein Busfahrer einem Bericht zufolge 25 Kinder aus dem brennenden Fahrzeug gerettet. Der Bus ist danach vollständig ausgebrannt.

In Norditalien hat ein Fahrer Medienberichten zufolge 25 Kinder in Sicherheit gebracht, als sein Bus im Tunnel einer Schnellstraße in Brand geriet. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Dienstagvormittag zu einem brennenden Bus auf der Str