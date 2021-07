Freiwillige Helfer kümmern sich um ein Orca-Baby, das seine Familie verloren hat.

Ben Mckay/AAP/dpa

Wellington. Ein Orca-Säugling ist vor Neuseeland gestrandet. Die Retter warten darauf, dass seine Familie auftaucht. Solange leisten sie ihm Gesellschaft.

In Neuseeland sorgt seit Tagen ein gestrandetes Orca-Baby für Schlagzeilen. Der kleine Schwertwal war am Sonntag vor Plimmerton Beach in der Nähe der Hauptstadt Wellington in flachem Gewässer entdeckt worden – von seiner Herde und der Mutte