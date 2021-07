Ein Mann mit einer Wolfsmaske zerrte ein Mädchen in ein Gebüsch und vergewaltigte das Kind.

München. Die Vergewaltigung einer Elfjährigen schockte im Sommer 2019 München. Ein mit einer Wolfsmaske getarnter Mann zerrte das Kind ins Gebüsch und missbrauchte es. Nun steht das Urteil gegen den Täter bevor.

Es ist eine alptraumhafte Szene: Ein Mann mit einer Wolfsmaske zerrt am helllichten Tag in München ein Mädchen in ein Gebüsch und vergewaltigt das Kind.Schnell kommt raus: Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen einschlägig vorb