Toter Säugling in Kölner Babyklappe gefunden

Das Moses Baby Fenster befindet sich hinter einem Sichtschutz an einem Gebäude in Köln-Bilderstöckchen.

Henning Kaiser/dpa

Köln. In Köln ermittelt die Polizei im Fall eines toten Säuglings. Der kleine Junge war in einer Babyklappe gefunden worden.

In Köln ist am Montag ein Neugeborenes tot in der Babyklappe eines Frauenhauses gefunden worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.Im Vordergrund stünden dabei die Todesursache und die Frage, ob der kleine Junge zum Zeitpunkt der Geb