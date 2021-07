Mehrere Brände in Griechenland - ein Großbrand auf Euböa

Archivbild: Ein Hubschrauber arbeitet Ende Mai an der Eindämmung eines Waldbrandes in Griechenland. In dem Land sind erneut mehrere Brände ausgebrochen.

Xinhua/dpa

Nimporio. Große Hitze mit Temperaturen bis zu 40 Grad seit Wochen: Die Erde in Griechenland ist trocken. Da hat Feuer ein leichtes Spiel.

In Griechenland sind erneut mehrere Brände ausgebrochen, darunter ein großer Waldbrand auf der Insel Euböa. Er konnte bis zum Nachmittag nicht unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache in Wäldern in der N