Mit der "VSS Unity" will Branson am Sonntag in New Mexico abheben.

AFP PHOTO / Virgin Galactic

Spaceport America. Der britische Unternehmer Richard Branson will am Sonntag mit einem Raumschiff in den Weltraum starten – und damit seinem Milliardärs-Kollegen Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen.

Der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson will am Sonntag (ab 16.30 Uhr MESZ) ins All fliegen. Der 70-jährige Milliardär wird mit fünf weiteren Astronauten an einem Testflug seines Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic teilne