Corona-Teststation auf der Theresienwiese in München. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit einigen Tagen wieder leicht an.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Die Inzidenz ist in Deutschland nun den vierten Tag in Folge gestiegen. Auch die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl zieht an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen ist am vierten Tag in Folge angestiegen. Sie lag bei 5,8 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,5; Vorwoche: 4,9).Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert