Ein Radfahrer fährt in Sandalen auf dem vom Regen überfluteten Donau-Radwanderweg durch das Hochwasser.

Thomas Warnack/dpa

Offenbach am Main. Es ist ein Gewitter-Sommer in Deutschland. Ein Tief jagt das nächste. Vielerorts kann es auch in den kommenden Tagen recht ungemütlich werden.

Es blitzt, donnert und regnet: Der Sommer 2021 ist ein Gewitter-Sommer. Der Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach vergleicht die Wetterlage mit einem Kochtopf: „In der Luft sind viel Energie und Feuchtigkeit.