Weite Teile der westlichen USA drohen extreme Hitze. Las Vegas könnte am Wochenende sein Temperatur-Allzeithoch erreichen. Da sind die Luftbefeuchter entlang des Strip eine willkommene Abkühlung.

John Locher/AP/dpa

Los Angeles. Feuer wüten, das Wasser wird knapp und nun werden erneut Rekordtemperaturen im Westen der USA erwartet: Der Nationale Wetterdienst spricht entsprechende Warnungen aus.

In den westlichen US-Bundesstaaten wird an diesem Wochenende erneut mit extremer Hitze gerechnet. Für mehr als 30 Millionen Menschen sprach der Nationale Wetterdienst entsprechende Warnungen aus. In großen Teilen Kaliforniens und Nevadas ge