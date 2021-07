Mann in Österreich stirbt beim Füttern seiner Giftschlange

Die Hornviper gehört zu den gefährlichsten Schlangen in Europa. (Archivbild)

Enns. Der 23-Jährige hatte sich nach Polizeiangaben beim Füttern kurz weggedreht - da schnappte die Hornviper zu und biss ihn in die Hand. Die Schlange lebte illegalerweise in der Wohnung des jungen Mannes.

