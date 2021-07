Barbara Hahlweg, Jana Pareigis und Christian Sievers im runderneuerten ZDF-Nachrichtenstudio.

Jana Kay/ZDF Corporate Design/dpa

Mainz. Mit Digitaluhr: Seit 2009 werden die ZDF-Nachrichten aus einem virtuellen Studio gesendet, das jetzt modernisiert wurde.

Besonders markant ist die Weltkarte in schraffierten Linien: Das ZDF verpasst allen seinen Nachrichtensendungen einen neuen Look. Die „heute“-Ausgabe am Montag um 19.00 Uhr wird die erste im veränderten Design und aus einem technisch runder