Mehr als 50 Menschen sterben bei Fabrikbrand in Bangladesch

52 Menschen sterben bei dem Unglück.

imago images/Pacific Press Agency

Dhaka. Bei einem Brand in einer Fabrik in Bangladesch sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Beim Brand in einer Lebensmittelfabrik in Bangladesch sind nach Angaben von Behörden und Feuerwehr mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Es habe fast 20 Stunden gedauert, das am Donnerstag ausgebrochene Feuer zu löschen, teilte Feuerwe