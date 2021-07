Die Räumlichkeiten von "Oe24" wurden gestürmt.

imago images/Manfred Segerer

Wien. Eine feministische Gruppe ist in die Räumlichkeiten des österreichischen Nachrichtenportals "Oe24" eingedrungen. Sie protestierten gegen die Berichterstattung.

Eine Gruppe von feministischen Aktivisten hat sich am Mittwoch in Wien Zugang zum Gebäude des Nachrichtenportals "Oe24" verschafft. Die Frauen protestierten nach eigenen Angaben gegen die in ihren Worten "unsensible Femizidberichterstattung