Mit diesem Gedränge ist vielleicht bald wieder Schluss: Die Infektionszahlen in Niederlande steigen, nun wurde es als Risikogebiet eingestuft.

imago images/ANP

Den Haag. In den Niederlanden ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen explosionsartig gestiegen. Nachdem das Land die Corona-Maßnahmen wieder verschärft hatte, gilt es ab Sonntag in Deutschland als Risikogebiet.

In den Niederlanden wurden am Samstag erstmals seit Ende Dezember mehr als 10.000 Fälle an einem Tag gemeldet. Am Donnerstag gab es 11.076 Neuinfektionen. Die Infektionszahlen haben sich innerhalb einer Woche verdreifacht. Auf 100.000 Einwo