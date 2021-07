Nach Appell an Urlauber: Fallzahlen in den Niederlanden explodieren

Boote in einer Amsterdamer Gracht.

imago images/ANP

Den Haag. In den Niederlanden ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen explosionsartig gestiegen. Das Nachbarland hatte gerade nahezu alle Corona-Maßnahmen aufgehoben und um deutsche Touristen geworben.

Am Donnerstag wurden in den Niederlanden rund 5500 Fälle gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit dem 14. Mai, wie das nationale Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Donnerstag mitteilte. Vor genau einer Woche waren es noch rund 800 Ne