Solche kleinen, handgeschriebenen religiösen Botschaften, liebevoll verpackt in kleinen Briefumschlägen, finden auswärtige Autofahrer an der Winschutzscheibe ihrer Fahrzeuge auf den Parkplätzen in Eckernförde.

Gernot Kühl

Eckernförde . Eine ungewöhnliche Aktion der Zeugen Jehovas sorgt im norddeutschen Städtchen Eckernförde in diesen Tagen für Gesprächsstoff: Regelmäßig befahren Mitglieder der religiösen Gemeinschaft Parkplätze und stecken kleine Bibeltexte an Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen. Was dahinter steckt.

Eine Frau fährt mit ihrem Fahrrad über einen Parkplatz der Hafenstadt Eckernförde. Sie ist langsam unterwegs, fährt alle Reihen ab, schaut links und rechts auf die Kennzeichen der geparkten Fahrzeuge. Immer wieder unterbricht sie ihre Fahrt