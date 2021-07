Rettungsaktion endet nach Hauseinsturz in Florida

Rettungskräfte arbeiten sich durch die Trümmern des teilweise eingestürzten Wohnkomplexes.

Al Diaz/Miami Herald/AP/dpa

Surfside. Sie haben nach Überlebenden gesucht - und nur noch Leichen gefunden. Nun müssen sich die Einsatzkräfte in Miami einer traurigen Realität stellen: Es gibt keine Chance mehr, noch Überlebende zu finden.

Zwei Wochen nach dem dramatischen Einsturz eines Wohnhauses bei Miami besteht für die Behörden so gut wie keine Hoffnung mehr, noch Überlebende in den Trümmern zu finden. Die Chance, dass noch jemand am Leben sei, liege bei nahezu Null, sag