In der Apotheke: Erstmals Cannabis "Made in Germany" im Verkauf

Medizinisches Cannabis in Apotheken kommt jetzt erstmals von deutschen Plantagen.

Christian Charisius/dpa

Frankfurt/Bonn. Cannabis ist in deutschen Apotheken schon länger auf Rezept erhältlich, jetzt geht das erste medizinische Hanf aus deutschen Plantagen über die Theke. Der Staat steht in Konkurrenz zu internationalen Konzernen.

Der staatliche organisierte Verkauf von Cannabis zu medizinischen Zwecken an Apotheken in Deutschland hat begonnen. Apotheken könnten seit diesem Mittwoch über das Portal www.cannabisagentur.de medizinisches Cannabis in pharmazeutischer Arz