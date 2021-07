Schüsse auf Reporter Peter R. de Vries: Was wir bisher wissen

Während Peter R. de Vries weiter ums Überleben kämpft, drücken Niederländer ihre Solidarität mit dem berühmten Reporter aus.

AFP/ANP/KOEN VAN WEEL

Amsterdam. Der prominente Crime-Reporter Peter R. de Vries ist am Dienstagabend in Amsterdam niedergeschossen worden. Zwei Verdächtige sitzen in U-Haft.

Am zweiten Tag nach dem Mordanschlag ist der Gesundheitszustand des niederländischen Reporters Peter R. de Vries (64) nach wie vor äußerst kritisch. "Peter kämpft noch immer um sein Leben", sagte der Chef des TV-Senders RTL, Peter van der V