Die Skandinavier schwitzen in für die Polargebiete ungewöhnlicher Sommerhitze. (Archivbild)

dpa/Lehtikuva/Aku Häyrynen

Kopenhagen. Hohe Temperaturen lassen die Skandinavier derzeit schwitzen. Wärmer als 30 Grad wird es in Polarnähe sonst selten.

Im hohen Norden Europas purzeln die Wärmerekorde. Wie das Meteorologische Institut von Norwegen am Dienstag auf Twitter mitteilte, wurden in der Gemeinde Porsanger in der nördlichsten norwegischen Provinz Troms und Finnmark am Montagnachmit