Kate, Herzogin von Cambridge, hat sich in Isolation begeben.

dpa/Tolga Akmen

London. Herzogin Kate (39) bleibt nach einem Kontakt mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen für mehrere Tage in häuslicher Quarantäne.

Die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William (39) habe keine Symptome, teilte der Kensington-Palast am Montag in London mit. Kate befolge alle Regierungsvorgaben und isoliere sich zu Hause. Damit verpasst Kate zwei Veranstaltungen am Montag zu