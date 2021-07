Niederländisches Königspaar in Berlin gelandet

Stürmischer Auftakt: König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Máxima bei ihrer Ankunft in Berlin.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Willem-Alexander und Máxima bringen etwas royalen Glanz in die deutsche Hauptstadt. Beim Staatsbesuch haben sie jede Menge Termine in Berlin. Eine Sache ist aber anders als sonst.

Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Máxima sind am Montag zu ihrem Staatsbesuch in Berlin eingetroffen. Das Königspaar landete am Vormittag auf dem Berliner Flughafen. Begrüßt wurde es im strömenden Regen mit 21 Salutschü