Großbrand nach Explosion in Chemiefabrik bei Bangkok

Rauch hinter der Skyline von Bangkok auf. In Thailand ist es in einer Chemiefabrik zu einer schweren Explosion gekommen.

Tina Liu/AP/dpa

Bangkok. In der Nähe der thailändischen Metropole Bangkok ist es zu einer Explosion gekommen. Die betroffene Chemiefabrik liegt in der Nähe des internationalen Flughafens.

In Thailand ist es in einer Chemiefabrik zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Mindestens 21 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, jedoch könnte die Zahl noch steigen, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“ am Montag. Die Fabrik