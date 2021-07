Tödlicher Messerangriff in Unterkunft für Geflüchtete

Spurensicherer stehen vor einer Unterkunft für Geflüchtete im Münsterland.

David Poggemann/Nord-West-Media/dpa

Greven. Im Münsterland ist es zu einem Vorfall in einer Unterkunft für Geflüchtete gekommen. Dort wurde offenbar ein Mann bei einem Messerangriff getötet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einem Messerangriff in einer Unterkunft für Geflüchtete im Münsterland ist ein 35 Jahre alter Bewohner getötet worden.Zudem erlitt ein 43-Jähriger bei der Tat in Greven schwere Verletzungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagm