Tödlicher Messerangriff in Unterkunft für Geflüchtete

Spurensicherer stehen vor einer Unterkunft für Geflüchtete im Münsterland.

David Poggemann/Nord-West-Media/dpa

Greven. Bei einem Streit in einer kommunalen Unterkunft soll ein 25-Jähriger einen Mitbewohner erstochen haben. Dieser soll vorher versucht haben, eine Auseinandersetzung zu schlichten.

Bei einem Messerangriff in einer Unterkunft für Geflüchtete im Münsterland ist ein 35-Jähriger getötet worden. Zudem erlitt ein 43-Jähriger bei der Tat in Greven schwere Verletzungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten.