Chowdown-Champion Joey "Jaws" Chestnut brach seinen eigenen Rekord und holte sich den vierzehnten Sieg.

New York. Das Würstchen-Wettessen in New York ist langjährige Tradition zum Nationalfeiertag der USA am 4. Juli. Auch diesmal wurde wieder eine Bestmarke aufgestellt.

Mehr als 22.000 Kalorien in zehn Minuten: Mit 76 verspeisten Hotdogs beim traditionellen Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island hat der Serien-Champion Joey Chestnut einen neuen Rekord aufgestellt.Der 37-jährige Kalifornier ve