Wettessen: So viele Hotdogs verputzte der Sieger in zehn Minuten

Michele Lesco (l) und Joey Chestnut haben das Hotdog-Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island gewonnen. Der 37-jährige Chestnut stellten dabei einen neuen Rekord auf.

dpa/Bruce Cotler

New York . Joey Chestnut hat zum 14. Mal das Hotdog-Wettessen in New York gewonnen. Er verbesserte dabei seinen eigenen Weltrekord.

Beim Hotdog-Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island hat der Serien-Champion Joey Chestnut einen neuen Rekord aufgestellt. Der 37-jährige Kalifornier verdrückte am Sonntag 76 Würstchen in Brötchen in zehn Minuten und verbesserte