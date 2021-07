Papst Franziskus grüßt am Sonntagvormittag aus dem Fenster seines Ateliers mit Blick auf den Petersplatz, während er das Angelus-Gebet spricht.

dpa/Alessandra Tarantino

Rom. Papst Franziskus ist für eine geplante Operation in ein Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Der Papst leidet unter einer Darmkrankheit, die behandelt werden soll.

Papst Franziskus ist für eine geplante Darm-Operation in einem Krankenhaus in Rom aufgenommen worden. Wie der Heilige Stuhl am Sonntagnachmittag weiter mitteilte, befindet sich das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Poliklinik Agostin