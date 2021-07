Hubschrauber der italienischen Bergwacht im Einsatz. Zwei Frauen sind in den Alpen auf mehr als 4000 Metern Höhe erfroren.

-/Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico/dpa

Zermatt. Für zwei Frauen kam die Hilfe zu spät. Sie erfroren auf über 4000 Metern Höhe in den Walliser Alpen. Ein Mann wurde mit Unterkühlungen ins Krankenhaus geflogen.

Zwei Frauen sind in den Alpen an der italienisch-schweizerischen Grenze auf mehr als 4000 Metern Höhe erfroren. Ein Mann sei unterkühlt und mit Erfrierungen in der Nacht zu Sonntag in ein Krankenhaus in der Schweiz geflogen worden, teilten