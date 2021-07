Dutzende nach Schlammlawine in Japan vermisst - drei Tote

Retter suchen nach Opfern an der Stelle eines Schlammrutsches in Izusan in Atami, Präfektur Shizuoka, südwestlich von Tokio.

Uncredited/Kyodo News via AP/dpa

Atami. Viel mehr Menschen als zunächst angenommen gelten nach der gewaltigen Schlammlawine in Japan als vermisst. Noch immer kämpfen sich die Bergungstrupps weiter bei Regen durch die Trümmer.

Nach dem Abgang einer gewaltigen Schlammlawine in Japan ist ein drittes Todesopfer geborgen worden. Am Montag setzten die Bergungstrupps in der Präfektur Shizuoka ihre Suche nach Dutzenden Vermissten fort - erschwert durch andauernden Regen