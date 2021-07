Dutzende nach Schlammlawine in Japan vermisst

Retter suchen weiter nach Opfern in Atami.

Uncredited/Kyodo News via AP/dpa

Atami. In Japan geht nach einer gewaltigen Schlammlawine die fieberhafte Suche nach Vermissten weiter. Die Zahl ist deutlich höher als zunächst angenommen worden war. Regen erschwert die Bergungsarbeiten.

Nach dem Abgang einer gewaltigen Schlammlawine in Japan hat sich die Zahl der Todesopfer und Vermissten erhöht. Ein viertes Todesopfer wurde am Montag in dem für seine heißen Thermalbäder bekannten Küstenort Atami geborgen, wie die örtliche