Der Wohnkomplex "Champlain Towers South Condo", wo die Such- und Rettungsmaßnahmen mehr als eine Woche nach dem teilweisen Einsturz des Gebäudes fortgesetzt werden, soll ganz abgerissen werden.

dpa/Mark Humphrey

Miami. Weiterhin wird in dem eingestürzten Hochhaus in Miami nach Überlebenden gesucht. Ein Tropensturm zieht in Richtung Küste und könnte die Rettungsaktion gefährden.

Nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes im US-Bundesstaat Florida haben die Behörden den Einriss des noch stehenden Gebäudeteils angekündigt. Die Sprengung der Ruine sei trotz des andauernden Bergungseinsatzes dringend notwendig, weil der