Gewaltiger Erdrutsch zerstört Häuser in Japan

Schlamm, Geröll und Trümmern bedecken eine Straße im japanischen Atami. Eine Schlammlawine infolge schwerer Regenfälle hat in Japan mehrere Wohnhäuser zerstört.

--/Satoru Watanabe/AP/dpa

Atami. Südwestlich von Tokio regnet es so sehr, dass sich ein Hang löst und abrutscht. Die Schlammlawine reißt mehrere Wohnhäuser mit sich.

Eine enorme Schlammlawine infolge schwerer Regenfälle hat in Japan mehrere Wohnhäuser zerstört. Das Schicksal von rund 20 Menschen war zunächst ungewiss, wie örtliche Medien am Samstag aus Atami in der südwestlich von Tokio gelegenen Präfek