Ein vom Hurrikan Elsa umgestürzter Strommast lehnt an der Kante eines Wohnbalkons in Cedar Hills, St. Vincent. Elsa verstärkte sich zum ersten Hurrikan der Atlantiksaison.

Orvil Samuel/AP/dpa

Bridgetown. Der erste Atlantik-Hurrikan des Jahres hat in Teilen der Karibik Zerstörung verursacht. „Elsa“ hatte an Kraft gewonnen und war als Hurrikan der Stufe 1 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern an Barbados und weiteren Inseln der Kleinen Antillen vorübergezogen.

