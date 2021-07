Milliardär Branson will noch vor Bezos ins Weltall

Der Brite Sir Richard Branson will ins All – und zwar noch früher als Milliardär Jeff Bezos.

AFP/DON EMMERT

Spaceport America. Der britische Milliardär Richard Branson will am 11. Juli mit einem Raumschiff seines Unternehmens Virgin Galactic ins All fliegen – und damit seinem US-Konkurrenten Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen.

Der britische Milliardär Richard Branson will mithilfe seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic am 11. Juli ins Weltall fliegen. Das Unternehmen gab den Termin für die geplante "Unity 22"-Mission am Donnerstag bekannt. "Ich bin immer ein Träum