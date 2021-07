Der britische Prinz William (l) und sein Bruder Prinz Harry betrachten eine von ihnen in Auftrag gegebene Statue ihrer Mutter Diana, die heute 60 Jahre alt geworden wäre.

dpa/Dominic Lipinski

London. Es war mit Spannung erwartet worden, ob Prinz William und Prinz Harry die Statue ihrer verstorbenen Mutter zusammen enthüllen. Von Streit zwischen den Brüdern war jedoch nichts zu spüren.

Prinz William und Prinz Harry haben in London eine Statue zum Andenken an ihre vor 24 Jahren gestorbene Mutter Diana enthüllt. Die beiden britischen Prinzen standen am Donnerstag, dem Geburtstag von "Lady Di", Seite an Seite und zogen ein T