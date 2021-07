Wegen Delta-Variante: Stiko passt Impfempfehlung für Astrazeneca an

Eine Dosis des Impfstoffs Covid-19 von Astrazeneca wird verabreicht.

dpa/Sakchai Lalit

Berlin. Die Stiko hat die Impfempfehlung für Astrazeneca-Erstgeimpfte geändert. Wenn möglich, soll bei der zweiten Impfung Biontech oder Moderna verabreicht werden.

Mit der schnellen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante in Deutschland passt die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Impfempfehlung an. So sollen Menschen, die eine erste Dosis Astrazeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom Alt