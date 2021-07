Mit dem digitalen Impfausweis soll das Reisen leichter werden.

Imago Images/Chris Emil Janssen

Hamburg. Das digitale Impfzertifikat ist am Donnerstag in der EU gestartet. Wie der Impfausweis funktioniert und warum der Deutsche Reiseverband empfiehlt, das gelbe Heft trotzdem einzupacken.

Die EU ist am Donnerstag mit einem digitalen Impfzertifikat an den Start gegangen, das in der Corona-Pandemie Reisen erleichtern soll. Die EU-Mitgliedstaaten haben zugesichert, bei Inhabern grundsätzlich auf Quarantäne- und Testpflichten be