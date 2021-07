Groß-Razzia gegen „Bandidos“-Rocker in fünf Bundesländern

In Deutschland ist der „Bandidos MC“ seit 1999 vertreten.

Marius Becker/dpa

Düsseldorf. Die Polizei kommt im Morgengrauen. Hunderte von Beamten durchkämmen Objekte, die den Bandidos zugerechnet werden. Bei den Rockern finden sie Waffen, Drogen, Geld und Munition.

Mit Razzien in fünf Bundesländern nimmt die Polizei die Rockergruppe „Bandidos MC Federation West Central“ ins Visier.Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, waren an den vereinsrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen in Thüringen, Nordrhein-Wes