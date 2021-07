Vor einigen Tagen: Ein Blitz leuchtet hinter einem Stadtteil von Hanau.

Sebastian Gollnow/dpa

Offenbach am Main. Unwetter, Starkregen, Gewitter -aber auch Sonne - das Wetter bleibt in Deutschland äußerst wechselhaft. In der neuen Woche können die Temperaturen im Osten aber bis an die 30 Grad herankommen.

Blitz, Donner und Starkregen legen in Deutschland überwiegend eine kleine Pause ein. Am Freitag bleibt es im Osten wechselhaft, es ziehen aber höchstens noch kurze Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte.