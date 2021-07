Teile eines Getreidefelds liegen nach mehreren Tagen mit Untwettern in Hessen umgeknickt auf der Erde.

Sebastian Gollnow/dpa

Offenbach am Main. Heftige Unwetter gab es in den vergangenen Tagen in Deutschland. In den nächsten Tagen soll sich die Witterung bessern, es wird wohl nur eine kurze Verschnaufpause.

Blitz, Donner und Starkregen legen in Deutschland überwiegend eine kleine Pause ein - zuvor hat es aber nochmals massive Niederschläge und überflutete Keller vor allem im Norden gegeben. So erlebte Itzehoe in Schleswig-Holstein einen Jahrhu