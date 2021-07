Der neue Glücksspiel-Staatsvertrag ist in Kraft getreten (Symbolfoto).

Sina Schuldt/dpa

Berlin. In Schleswig-Holstein sind bereits seit 2012 Internet-Casinos. Jetzt sind sie in ganz Deutschland erlaubt. Aber es gibt strenge Regeln und Auflagen.

Online-Casinos sind seit diesem Donnerstag in ganz Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen legal. Wer im Netz an Glücksspielen teilnehmen will, braucht ein Spielkonto.Um Minderjährige auszuschließen, muss man dafür unter anderem Angabe