Auto bleibt in Wohnzimmerfenster stecken

Rettungskräfte an einem Auto, das in Wuppertal gegen die Wand eines Wohnhauses geprallt ist.

Tim Oelbermann/TV7News/dpa

Wuppertal. Es gab nur leichte Verletzungen. In Wuppertal landete ein Fahrzeug im Wohnzimmerfenster einer 77-Jährigen.

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch gegen die Wand eines Wohnhauses in Wuppertal geprallt. Der Fahrer sei in einer Linkskurve von der hangabwärts verlaufenden Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug im Wohnzimmerfenster des Hause