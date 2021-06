Extreme Hitze in Kanada: Dutzende Tote bei fast 50 Grad

Tödliche Hitze: Die Sonne strahlt am wolkenlosen Himmel.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Vancouver. Die anhaltende Hitzewelle im Westen Kanadas hat für neue Höchsttemperaturen gesorgt und zu mehreren Todesfällen beigetragen.

49,6 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Dienstag in Lytton (Provinz British Columbia) an, wie die örtliche Wetterbehörde auf Twitter mitteilte. Das sei ein „Allzeit-Temperaturrekord“. Zunächst hatte die Wetterbehörde von 49,5 Grad als