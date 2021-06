Osnabrück. Nanga Parbat: Arte zeigt am Donnerstag eine fesselnde Dokumentation von Reinhold Messner über den Berg, an dem er seinen Bruder verlor.

Reinhold Messner kennen die meisten als den wohl berühmtesten Bergsteiger aller Zeiten. Er wäre es nicht geworden, hätte ihn im Sommer 1970 nicht ein unbändiger Überlebenstrieb vor dem fast sicheren Tod bewahrt. „Geplagt von Halluzinationen, abgemagert, völlig am Ende war ich bereit zu sterben. Mich in den Tod fallen zu lassen, wäre einfacher gewesen als weiterzugehen,“ sagt er heute über diese Schicksalstage Ende Juni, Anfang Juli vor 51 Jahren. Dazu später mehr.

Der Südtiroler ist und war längst nicht nur Bergsteiger. „Ich habe das Leben immer wieder umgestülpt, mich immer wieder neu erfunden und nach den großen Bergen die großen Sand- und Eiswüsten durchquert, habe Forschungsarbeit zu den Bergvölkern und zum Yeti gemacht, war fünf Jahre lang im EU-Parlament, habe ein Museum auf die Beine gestellt, das heute das weltweit erfolgreichste Bergmuseum ist, habe Filme gemacht und bin noch dabei,“ sagte der heute 76-Jährige letztes Jahr in einem Interview mit unserer Redaktion.

Weiterlesen: Hier gibt's das vollständige Interview mit Reinhold Messner

Einer dieser Filme kommt nun ins Fernsehen – und handelt vom einschneidensten Erlebnis, das Messner in seinem Leben widerfahren ist: „Nanga Parbat – Mein Schlüsselberg“ heißt er und kommt eigentlich ein Jahr zu spät. Denn 2020 jährte sich zum 50. Mal die Expedition auf den neunthöchsten Berg der Erde, bei der Messner seinen Bruder Günther verlor und jahrzehntelange Diskussionen um die Schuld an dieser Tragödie auslöste.

Nanga Parbat heißt so viel wie „Der nackte Berg“. Von den Einheimischen im Norden Pakistans wird er auch Diamir genannt – König der Berge. Andere sprechen vom „Killer Mountain“. Und im Nazi-Deutschland der 30er-Jahre galt er als „Schicksalsberg“, weil damals etliche deutsche Bergsteiger bei dem Versuch ums Leben kamen, erstmals seinen Gipfel zu erklimmen – was erst 1953 dem Tiroler Hermann Buhl gelang.

dpa/epa/Olivier Matthys

Reinhold und Günther Messner sind 1970 zum ersten Mal im Himalaja, als sie an einer von Karl Maria Herrligkoffer geleiteten Expedition teilnehmen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Nanga Parbat erstmals über Rupalwand zu besteigen, die mit ihrer Höhe von 4500 Metern die gewaltigste auf der Erde ist. Zur Expedition gehört auch ein Kameramann, dem es Reinhold Messner verdankt, dass er heute in seiner fesselnden Dokumentation auf etliche bislang unveröffentlichte Bilder zurückgreifen kann.

Anzeige Anzeige

Aufstieg trotz schlechten Wetters

Schlechtes Wetter lässt das Unterfangen beinahe scheitern, doch Reinhold Messner, der zusammen mit seinem Bruder im letzten Höhenlager ausharrt, hat mit Herrligkoffer ausgemacht, dass er den Aufstieg zum Gipfel im Alleingang wagen kann, wenn es den anderen Teilnehmern unmöglich ist. In der Nacht zum 27. Juni 1970 steigt aus dem Basislager eine rote Leuchtrakete auf – das vereinbarte Signal für schlechtes Wetter.

BR

Nachts um drei macht sich Messner auf den Weg – und bemerkt erst Stunden später, dass sein Bruder ihm gefolgt ist. Ohne Absprache, auf eigene Faust, schlecht ausgerüstet. Im Film spricht Messner von einem Gipfelgang „wie in Trance“. Oben angekommen, können sich die beiden über ihren Erfolg gar nicht recht freuen – es überwiegt die Sorge: Wie kommen wir hier bloß wieder runter? Unterhalb des Gipfels erlebt Reinhold Messner in einem eisigen Biwak „die schlimmste Nacht meines Lebens“. Doch es kommt noch schlimmer.



Bruder wird höhenkrank

Günther Messner hat durch den schnellen Aufstieg zum 8126 Meter hohen Nanga Parbat die Höhenkrankheit ereilt, ein Abstieg über die Rupalwand wird damit unmöglich, zumal die beiden kein Seil zur Sicherung dabeihaben. Sie entscheiden sich für eine andere Route, beide schon am Ende ihrer Kräfte. Reinhold, der stets ein Stück vorauseilt und nach eigenen Angaben immer wieder von Halluzinationen heimgesucht wird, bemerkt nicht, wie sein Bruder von einer Lawine erfasst wird. Seine Suche ist erfolglos, mit letzter Kraft und sieben erfrorenen Zehen irrt er tagelang durch ein Gletschertal, hat sein erstes Nahtoderlebnis: „Als ob meine Seele außerhalb des Körpers gewesen wäre.“ Schließlich wird er von Baumfällern entdeckt, die ihm das Leben retten.

BR/Simon Messner

Im Film spart Reinhold Messner auch die Vorwürfe von Expeditionsleiter Herligkoffer und anderer Teilnehmer nicht aus, die noch 2003 der Ansicht waren, er habe seinen Bruder dem Ehrgeiz geopfert. Erst 2005 werden Günther Messners Überreste in der Nähe des Diamir-Basislagers entdeckt, wohin er offenbar von schmelzenden Schneemassen getragen worden ist. Dies entkräftete den Verdacht, Reinhold habe seinen Bruder über die Rupalwand zurücksteigen lassen, während er selbst den Nanga Parbat überschritten habe und auf der Diamirseite abgestiegen sei.

Messner als Ich-Erzähler

In Messners packender Dokumentation über diese Schicksalstage am Nanga Parbat tritt er selbst als Ich-Erzähler auf, der sich mit einem Sprecher abwechselt. Den ersten Teil der Expedition kann er mit vielen Original-Aufnahmen bestücken, die es von der Tragödie um seinen Bruder und seinem Abstieg natürlich nicht gibt. Hier greift der Film auf einige nachgestellte Szenen zurück, in denen Messner eindringlich vom Schauspieler Benno Steinegger gespielt wird.

Für seinen Film ist Reinhold Messner 2019 noch einmal zum Nanga Parbat gereist – zusammen mit seinem Sohn und dessen Lebensgefährtin. „Kein Berg hat mich stärker geprägt als der Nanga Parbat,“ sagt er heute. Und den Menschen, die ihm 1970 das Leben retteten ist er bis heute verbunden, wie er im Interview mit unserer Redaktion berichtete: „Allein um den Nanga Parbat herum konnte ich vier Schulen errichten.“

Nanga Parbat – Mein Schlüsselberg. Arte, Donnerstag, 1. Juli 2021, 20.15 Uhr.