Zu heiß! Hund Magic hat sich ein Bad im kühlen Nass gegönnt.

Justin Tang/The Canadian Press/ZUMA/dpa

Vancouver. So heiß war es noch nie in Kanada. In der Stadt Lytton wurden 46,6 Grad gemessen - ein neuer Landesrekord. Und für die die kommenden Tage ist weiterhin Hitze angesagt.

In einer Hitzewelle im Westen Kanadas haben die örtlichen Behörden die höchste Temperatur in der Geschichte des nordamerikanischen Landes gemessen. In der Stadt Lytton (Provinz British Columbia) verzeichneten die Behörden am Sonntag 46,6 Gr