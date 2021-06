Mit schwerem Gerät arbeiten Helfer an einer überfluteten Straße in Baden-Württemberg.

dpa/Aaron Klewer

Stuttgart. Überflutete Straßen, Hagel und schwere Sturmböen haben für große Schäden in Teilen Deutschlands gesorgt. Und die extrem Wetterlage ist noch nicht vorbei.

Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: Hunderte Einsatzkräfte haben wegen des Unwetters in Teilen Deutschlands die Ärmel hochgekrempelt. Alleine in Stuttgart habe die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge vom Montagabend bis in die frühen