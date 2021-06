Wettlauf mit dem Tod: Suche nach Überlebenden in Florida

Die Suchteams sind rund um die Uhr im Einsatz - mit Spürhunden, Spezialkameras und Horchinstrumenten.

Matias J. Ocner/Miami Herald via AP/dpa

Miami. Wie lange kann ein Mensch in einem Trümmerhaufen überleben? Tage nach dem teilweisen Einsturz eines Wohnhauses versuchen Einsatzkräfte das scheinbar Unmögliche: Menschen lebend aus dem Schutt zu retten.

Die Einsatzkräfte in Surfside arbeiten seit Tagen rund um die Uhr. Seit dem Teil-Einsturz eines großes Wohnhauskomplexes in der Nacht zu Donnerstag läuft in der Kleinstadt bei Miami die verzweifelte Suche nach Verschütteten.Die Chancen, noc